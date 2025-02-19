Таинство венчания прошло в храме в Красногорске для бойца СВО и его супруги

В Никольском храме Красногорска состоялось венчание участника СВО Дмитрия и его супруги Евгении из Одинцова. Обряд провел настоятель Собора святителя Николая в Павшинской пойме отец Василий Лосев.

Поздравить пару приехали глава Красногорска Дмитрий Волков, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова и сам священник, который передал благословение митрополита Павла и архиепископа Фомы.

«Получить церковное благословение брака — это важное и осознанное решение в жизни супругов, особенно в такие непростые времена. Это символ настоящей любви и поддержки. Только единение поможет нам преодолеть вызовы сегодняшнего дня и сохранять веру в будущее», — пожелала супругам вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.