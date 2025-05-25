Табличку в честь погибших в зоне СВО выпускников школы № 1 установили в Дубне

На фасаде школы № 1 в Дубне установили мемориальную доску с именами двадцати выпускников, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Почтить память павших солдат собрались педагоги и учащиеся, ветераны, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Среди бойцов, имена которых увековечили на памятной табличке, — выпускники школы: ефрейтор Андрей Алешин и рядовой Сергей Цыганов. Героев посмертно наградили орденом Мужества.

На мероприятие приехала мама Сергея Цыганова Людмила. Присутствующие поблагодарили ее за то, что она воспитала настоящего патриота России.

«Для всех Сергей Цыганов и Андрей Алешин навсегда останутся примером стойкости и отваги! Также в этот день открыли обновленную мемориальную доску с именами погибших учеников и педагогов — участников Великой Отечественной войны. Вечная слава героям! Сохраним память о каждом защитнике Родины», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.