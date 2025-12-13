Сырский признал сложной ситуацию на фронте для ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оперативная ситуация на линии фронта остается крайне напряженной, поскольку российские силы ведут наступательные действия «практически по всей линии боевого соприкосновения». Об этом он написал в Facebook*.

По словам Сырского, в отдельные дни фиксируется до 300 боестолкновений, больше всего с начала конфликта. Он также признал, что в ноябре российским войскам удалось занять несколько украинских позиций, однако высокие темпы продвижения он отверг. Главком сообщил о дефиците ракет для ПВО и сокращении объемов международных поставок техники.

Сырский также отметил наличие «проблемных моментов» в морально-психологическом состоянии личного состава, однако, по его словам, «пути решения предложены».

Также Сырский сообщил, что до конца года Генштаб планирует завершить формирование Командования киберсил ВСУ и завершить переход рядовых бригад на усиленную дроновую структуру в рамках реформирования управления войсками.

