Сын участника СВО из Балашихи поступил в Президентское кадетское училище

Егор Махонин из Балашихи стал символом мужества и силы духа. Учащийся шестого класса Московского Президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова принял решение стать кадетом после трагической гибели своего отца, Леонида Махонина, который погиб 27 февраля 2022 года при выполнении служебно-боевых задач в зоне специальной военной операции.

Несмотря на тяжелую утрату, Егор выбрал путь чести и преданности Родине. Его выбор стал доказательством невероятной зрелости для его возраста.

Каждый день Егора расписан по минутам. В понедельник он приходит в училище к 7:00, а возвращается домой только в субботу. Утро начинается с зарядки, за которой следуют занятия, обед и спортивные секции. Вечером у него есть время для общения с мамой Натальей Махониной, которая является социальным координатором Фонда «Защитники Отечества» и советником главы Балашихи.

Кадеты — это не просто школьники в форме. Они осваивают ответственность, дисциплину и чувство долга перед Отечеством. Егор и его сверстники не только получают глубокие знания, но и становятся подготовленными к защите своей страны.

История Егора Махонина — это вдохновляющий пример для многих. Она о том, как в сложные времена можно сохранить силу духа и стремление к целям. Егор является настоящим героем, показывающим, что будущее России — в руках таких целеустремленных и ответственных молодых людей.

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