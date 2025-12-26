Сын участника спецоперации получил подарок от главы Воскресенска.
Новый год принес особую радость одному воспитаннику Воскресенска. Мечта юного Даниила исполнилась благодаря Всероссийской акции «Елка желаний».
Сын участника СВО получил долгожданный подарок прямо из рук главы городского округа Алексея Малкина. Праздничная акция в этом году проходила 25 декабря и стала настоящим чудом для всей семьи мальчика.
«Для нас очень важно поддерживать не только наших защитников, но и их семьи. Видеть радость в глазах ребенка — это самая большая награда. Мы должны создавать для них моменты счастья и верить, что скоро их отцы вернутся домой», — заявил Алексей Малкин.
Радостным дополнением к исполнению мечты мальчика стало разрешение отцу Даниила провести этот Новый год рядом с семьей.
«Мы первый раз приняли участие в такой акции и даже не думали, что вручать подарок будет глава округа. Очень приятно, что нам оказывают такое внимание. Ребенок счастлив, а это самое главное», — поделилась мама Лилия.