Сын участника спецоперации получил подарок от главы Воскресенска.

Сын участника СВО получил долгожданный подарок прямо из рук главы городского округа Алексея Малкина. Праздничная акция в этом году проходила 25 декабря и стала настоящим чудом для всей семьи мальчика.

«Для нас очень важно поддерживать не только наших защитников, но и их семьи. Видеть радость в глазах ребенка — это самая большая награда. Мы должны создавать для них моменты счастья и верить, что скоро их отцы вернутся домой», — заявил Алексей Малкин.

Радостным дополнением к исполнению мечты мальчика стало разрешение отцу Даниила провести этот Новый год рядом с семьей.

«Мы первый раз приняли участие в такой акции и даже не думали, что вручать подарок будет глава округа. Очень приятно, что нам оказывают такое внимание. Ребенок счастлив, а это самое главное», — поделилась мама Лилия.