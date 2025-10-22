Сын бойца СВО в Реутове сыграл свадьбу в День многодетной семьи

Денис и Елизавета в торжественной обстановке сказали друг другу «да». Церемония прошла в отделе ЗАГС Реутова в День многодетной семьи в Московской области, что придало событию особый смысл.

На торжестве собрались родственники и друзья новобрачных, представители администрации Реутова и члены Ассоциации ветеранов СВО. Праздник получился по-семейному теплым и очень эмоциональным.

«Ассоциация нашего городского округа поддерживает всех — и ветеранов, и бойцов, которые уволились, и тех, кто находится в зоне СВО. У нашего бойца сын вступил в семейную жизнь. Он будущий защитник Отечества. Даже в этой ситуации видим, как ассоциация поддерживает семью», — отметил член Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Воронов.

Впереди молодоженов ждут совместные радости и заботы, создание домашнего очага и построение крепких семейных уз.