Сын бойца СВО из Одинцова создал выставку в честь защитников России

Премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» получила семья Порфирьевых из Одинцова. Ее глава Дмитрий с позывным Альпинист сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции.

Дома бойца ждут жена Анастасия и трое сыновей – Андрей, Тихон и Михаил.

В честь отца и всех, кто сейчас защищает Родину, Тихон Порфирьев организовал передвижную выставку «Свои герои». На ней представлены снаряжение российских военных, трофеи, образцы дронов и другие экспонаты.

Вместе с матерью дети принимают участие в сборе гуманитарной помощи, а также плетут маскировочные сети для бойцов.

Тихон — участник поискового отряда «Китеж». Он дважды встречался с президентом России Владимиром Путиным и докладывал ему о результатах работы на территории Московской области.

«Изначально целью проекта стало увековечение памяти всех вас, участников специальной военной операции, волонтеров, потому что ваша работа неоценима. Я безмерно благодарен за то, что вы делаете. И хочу заверить, что поисковики Московской области, поисковики России продолжат дальше заниматься этой работой», — сказал Тихон.

Он пообещал и дальше сохранять память о защитниках Отечества и поблагодарил за поддержку губернатора. Слова Тихона на церемонии были встречены аплодисментами.