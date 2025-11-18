Свыше тонны гуманитарной помощи отправили для бойцов СВО из Серпухова
Несколько недель назад глава муниципалитета Алексей Шимко встретился с Героем России Андреем Родионовым и его семьей. За чаем они поговорили о ситуации на передовой и потребностях бойцов, после чего оперативно запустили сбор всего необходимого — инструментов, экипировки, продуктов и вещей первой необходимости.
К сбору присоединились многие жители округа, предприниматели и волонтерские сообщества. Особую роль в этой работе сыграли добровольцы: объединение «В круге света» из города Пущино, волонтерская организация «Сердце Матери» и депутат окружного Совета и директор ДК «Исток» Павел Михайлюк.
«Приятно, что труд волонтеров не остается незамеченным — сегодня руководителю волонтерской организации „Добрые руки“ Павлу Михайлюку вручили награду за вклад в помощь от подразделения „БАРС“. Спасибо всем, кто приближает победу», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.