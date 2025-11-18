Свыше тонны гуманитарной помощи отправили для бойцов СВО из Серпухова

Несколько недель назад глава муниципалитета Алексей Шимко встретился с Героем России Андреем Родионовым и его семьей. За чаем они поговорили о ситуации на передовой и потребностях бойцов, после чего оперативно запустили сбор всего необходимого — инструментов, экипировки, продуктов и вещей первой необходимости.