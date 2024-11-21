Свыше 8 тысяч писем отправили школьники Химок бойцам СВО в 2024 году

Школьники в Химках написали свыше восьми тысяч посланий бойцам специальной военной операции в этом году. Волонтеры уже переправили письма военнослужащим.

Трогательные письма школьники отправляли вместе с гуманитарным грузом. Всего волонтерам, жителям, муниципальным депутатам и общественным деятелям удалось собрать более 350 тонн гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции и нуждающихся мирных граждан.

«Очень приятно, что наше подрастающее поколение таким образом поддерживает бойцов СВО. Эти добрые письма помогают почувствовать частичку родного дома», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Напомним, что в Химках действуют девять центров сбора гуманитарной помощи. Поддержать военнослужащих может каждый желающий.

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