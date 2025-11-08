Свыше 700 обращений поступило в фонд «Защитники Отечества» в Химках за 2 года

В апреле 2023 года указом Президента РФ был создан фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Целевая аудитория фонда: уволенные ветераны, а также семьи погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции.

За два года представителям местного отделения в Химках удалось решить более 700 вопросов.

В формате «одного окна» военнослужащие и их семьи могут получить помощь представителей многофункционального центра, социального фонда, медико-социальной экспертизы, а также юристов и психологов.

За каждым участником СВО и семьей погибшего защитника Отечества закрепляется социальный координатор — персональный менеджер, который берет на себя вопросы оказания помощи в оформлении документов.

Координатор фонда помогает с получением медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, помощи в восстановлении документов, профессиональной переподготовке и трудоустройстве ветеранов боевых действий.

Местное отделение Государственного фонда «Защитники Отечества» находится по адресу: улица Пролетарская, дом 1.

Для получения помощи социального координатора требуется предварительная запись. Обратиться можно лично с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 или по номеру телефона: +7 (498) 602-00-23.