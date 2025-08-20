Свыше 70 бойцов СВО прошли реабилитацию в медсанчасти в Дубне за два года

За два года 72 бойца специальной военной операции прошли реабилитацию в медико-санитарной части № 9 в Дубне. В учреждении оборудованы 50 коек.

Медики помогают восстановиться бойцам с поражениями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сочетанными травмами.

«Реабилитация после травм — это долгий процесс, требующий не только медицинского вмешательства, но и психологической поддержки и помощи. Мы используем индивидуальные программы, включающие кинезиотерапию, эрготерапию и ботулинотерапию, чтобы вернуть бойцам подвижность и уверенность», — пояснила врач-невролог ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Екатерина Русина.

В штате трудоустроены неврологи, реабилитологи, травматологи, психологи, логопеды и другие специалисты. Они помогают восстанавливаться физически и эмоционально. Отделения оснащены тренажерами с технологией биологической обратной связи для восстановления моторики и координации. Здесь пациенты буквально учатся ходить заново.

Бойцы также проходят полное обследование — от УЗИ и рентгена до консультаций узких специалистов. Для медиков важно вернуть им веру в будущее и создать мотивирующую атмосферу. В реабилитации принимают участие родные военнослужащих. Для них подготовили отдельные палаты.

«Здесь обустроена даже палата „Семейного счастья“, где участник СВО может пройти реабилитацию вместе со своими членами семьи. Созданы комфортные условия для проживания 3-4 человек. В целом, эффективная система реабилитации и адаптации участников спецоперации — первоочередная задача», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В мультидисциплинарную команду входит также социальный работник. Он консультирует бойцов и членов их семей по вопросам получения льгот или технических средств реабилитации, трудоустройства, оформления каких-либо документов.