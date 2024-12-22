Свыше 5000 банок рыбных консервов передал депутат из Подольска в зону СВО

Из Подольска в зону специальной военной операции отправят более 5000 консервов, которые предал народный избранник и директор ООО «Русский рыбный мир» Евгений Исаев. Помимо этого, он приобрел для защитников свыше 17 500 бутылок горной питьевой воды.

По словам директора ООО «Русский рыбный мир» Евгения Исаева, помощь доставят военнослужащим первой Славянской бригады Вооруженных сил Российской Федерации.

«За счет собственных средств на постоянной основе оказываем поддержку нашим бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и продолжим работу в этом направлении. Наша сила — в единстве!» — подчеркнул он.

Напомним, каждый желающий может оказать помощь военнослужащим. Продукты питания, теплые вещи, предметы первой необходимости принимают в волонтерском центр на улице Ульяновых, дом № 1. Связаться с сотрудниками организации и уточнить подробности можно по номеру: 8 (4967) 50-04-93.