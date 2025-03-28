Свыше 500 тонн гумпомощи передали жители Химок бойцам с начала СВО

Жители городского округа Химки активно помогают фронту с первого дня специальной военной операции. За все время они передали защитникам, нуждающимся мирным жителям Курской, Белгородской областей и присоединенных регионов свыше 500 тонн гуманитарной помощи.

Свой вклад внесли неравнодушные граждане, школьники, сотрудники местных предприятий, активисты и муниципальные депутаты. Посылки включали теплую одежду, продукты с долгим сроком хранения, средства личной гигиены, предметы военного быта и снаряжение. Кроме того, учащиеся местных школ вкладывали в коробки трогательные письма и рисунки.

«Вместе мы создаем ту самую поддержку, которая дает нашим бойцам уверенность в том, что они не одни и их ждут дома», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Внести свой вклад в общее дело может каждый неравнодушный житель округа. Ресурсные центры действуют во всех микрорайонах Химок. Информацию об адресах и графике работы можно уточнить в Центре поддержки бойцов и их семей по номеру телефона: +7 (495) 793-09-88.