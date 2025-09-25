Свыше 50 имен героев СВО увековечат на мемориалах Наро-Фоминска

На заседании Совета депутатов Наро‑Фоминского городского округа было принято шесть ключевых решений, два из которых, по словам главы муниципалитета Романа Шамнэ, имеют особое значение для развития территории и сохранения исторической памяти. В числе главных решений утверждение списка из 53 земляков, погибших в ходе специальной военной операции.

Их фамилии будут нанесены на памятные знаки на «Черном Тюльпане», на Наро‑Фоминской «Аллее Героев» и на мемориале в Апрелевке. «Это наш святой долг — сохранить имена героев для будущих поколений», — подчеркнул Роман Шамнэ.

Второе знаковое решение касается административной оптимизации: теруправления Волченки и Веселево будут присоединены к Теруправлению Верея.

По словам главы округа, это укрупнение носит административный характер — все сотрудники сохранят свои рабочие места, а объединение ресурсов и усиление команды упростят координацию и позволят оперативнее направлять помощь населенным пунктам. Для жителей, уверяют в администрации, режим оказания услуг и места приема останутся прежними, но работа станет более слаженной и эффективной.

Кроме того, депутаты единогласно поддержали изменения в бюджете округа, увеличив его доходную часть, а также утвердили новый порядок создания парковок на территории муниципалитета.