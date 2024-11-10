Свыше 5 тонн гумпомощи собрали дети из Домодедова для бойцов СВО с сентября

Юные волонтеры городского округа Домодедово собрали более 5 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих специальной военной операции с начала сентября. Также ребята передают на фронт сладкие гостинцы и письма с благодарностями.

С начала специальной военной операции школьники из Домодедова принимают участие в акциях по поддержке военнослужащих специальной военной операции. Каждый год ребята собирают более 10 тонн гуманитарной помощи.

Так, с сентября дети подготовили для бойцов свыше 5 тонн гуманитарного груза и сплели 13 маскировочных сетей. Почти каждый день на передовую отправляют сладкие гостинцы, письма и рисунки от детей. Юные волонтеры желают защитникам крепкого здоровья и стойкости духа.

По словам главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой, в школах и домах культуры установили рамы для плетения маскировочных сетей, принять участие в изготовлении военной экипировки может каждый желающий.

«Уверена, важен вклад каждого в общее дело победы. Справедливость восторжествует, потому что мы вместе», — добавила она.

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