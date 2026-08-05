Свыше 30 семей бойцов СВО в Пушкино оформили ежегодную выплату на такси

В Московской области продолжается предоставление ежегодной выплаты на оплату услуг такси участникам специальной военной операции и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Мера поддержки, действующая с июля прошлого года, помогает обеспечить доступ к социально значимым объектам.

Как сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья, выплату могут получить участники СВО, которые передвигаются на кресле-коляске, используют протез или полностью утратили зрение.

Право на поддержку также имеют семьи военнослужащих, воспитывающие детей-инвалидов, в том числе если родитель участвовал в специальной военной операции или погиб на службе.

«За семь месяцев текущего года 34 жителя Пушкинского округа получили ежегодную выплату на общую сумму 816 тысяч рублей. Напомню, что подать заявление можно на региональном портале государственных услуг. Срок рассмотрения заявки — семь рабочих дней», — рассказал начальник Пушкинской соцзащиты Роман Соловьев.

Право на выплату имеют участники СВО со второй или третьей степенью ограничения способности к самостоятельному передвижению либо с третьей степенью ограничения способности к ориентации.

Получить дополнительную информацию можно по номеру горячей линии 122 (добавочный 6) или в чате «Социалка. Пушкино» в мессенджере «Макс».