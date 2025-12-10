Свыше 30 млрд рублей направят на поддержку бойцов СВО в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье создали стабильную систему социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В регионе для них доступно более 30 различных мер помощи.

Среди особенно востребованных — бесплатная медицинская реабилитация и обеспечение необходимыми средствами, помощь в поиске работы, компенсация за коммунальные услуги, а также бесплатное питание для детей и путевки в лагерь «Литвиново».

«В Подмосковье мы выстроили целостную систему поддержки, в которой военкоматы, социальные службы, администрации и госфонд „Защитники Отечества“ работают как одна команда. Наша общая задача — сопровождать ветеранов и их семьи комплексно, на всех этапах, обеспечивая ту помощь, которая действительно нужна», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, в следующем году на программы социальной помощи в региональном бюджете предусмотрели свыше 30 миллиардов рублей.

С 1 января стала доступна денежная выплата в размере 500 тысяч рублей. Ее предоставляют вместо права на получение земельного участка. На поддержку могут рассчитывать участники специальной военной операции, награжденные государственными орденами или удостоенные звания Героя России, а также родственники погибших военнослужащих. Важное условие — проживание в Московской области.

Кроме того, с июля в регионе ввели дополнительную ежегодную выплату в размере 24 тысяч рублей. Она предназначена для бойцов, передвигающихся на коляске или с протезом, а также для семей военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида.

Для максимального удобства получения помощи с 1 сентября на региональном портале государственных услуг запустили комплексный сервис «Защитники Отечества», позволяющий оформить сразу 12 видов поддержки: от получения социальной карты до записи ребенка в школу или кружок.

Более подробную информацию о мерах поддержки и порядке их получения можно получить в Telegram-канале «Соцуслуги Подмосковья» или на портале госуслуг в разделе «Участникам СВО и их семьям».