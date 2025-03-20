Свыше 3 тысяч посылок бесплатно отправили в зону СВО из Подмосковья

Жители Подмосковья с начала года отправили «Почтой России» свыше 3,3 тысячи посылок в зону проведения спецоперации. Эту услугу предоставляют бесплатно во всех отделениях.

В Мингосуправления Московской области напомнили, что для отправки посылки бойцу СВО необходимо предоставить его фамилию, имя, отчество и номер войсковой части. Местом назначения следует указать «город Москва-400» и добавить индекс 103400.

При отправлении следует убедиться, что вес посылки не превышает 10 килограммов. В отделение ее нужно принести в открытом виде.

Такие отправления «Почта России» рассматривает в приоритетном порядке.