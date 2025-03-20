Свыше 3 тысяч посылок бесплатно отправили в зону СВО из Подмосковья

Жители Подмосковья с начала года отправили «Почтой России» свыше 3,3 тысячи посылок в зону проведения спецоперации. Эту услугу предоставляют бесплатно во всех отделениях.
В Мингосуправления Московской области напомнили, что для отправки посылки бойцу СВО необходимо предоставить его фамилию, имя, отчество и номер войсковой части. Местом назначения следует указать «город Москва-400» и добавить индекс 103400.
При отправлении следует убедиться, что вес посылки не превышает 10 килограммов. В отделение ее нужно принести в открытом виде.
Такие отправления «Почта России» рассматривает в приоритетном порядке.
Международные клубы дружбы открылись по всей России
Дерматолог МОККВД Галина Кулигина напомнила правила ухода за кожей после бритья
Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется в Подмосковье 21 марта
Александр Мостовой: сейчас никто не заботится о ценности рекордов в футболе
NASA не заплатило сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам
Подмосковье поделилось с Тулой опытом внедрения ЦУР «Бизнес»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте