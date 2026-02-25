Свыше 3 тысяч бойцов СВО получили выплату взамен участка в Подмосковье

В Подмосковье с начала 2025 года ввели новую меру поддержки для бойцов спецоперации и родственников погибших военных. Вместо земельного участка они могут получить выплату, сумма которой составляет 500 тысяч рублей.

Эту меру поддержки внедрили по поручению президента России Владимира Путина. Ее получили свыше 3,2 тысячи бойцов и их семей, в том числе более 400 — в этом году.

«Право на выплату имеют участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами России за заслуги, проявленные в ходе службы. Обязательные условия — наличие удостоверения ветерана боевых действий и постоянное место жительства в Московской области», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Оформить выплату можно на региональном портале государственных услуг.

В общей сложности в регионе сейчас действует около 40 льгот для защитников и их родных.