Свыше 200 килограммов гумпомощи для бойцов СВО собрали в Химках

Муниципальные депутаты из Химок собрали свыше 200 килограммов гуманитарного груза. Коробки с вещами первой необходимости передадут нуждающимся жителям Курской области и участникам СВО.

Помощь в сортировке и передаче гуманитарной помощи приняли добровольцы из Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». Посылка включала теплую одежду и обувь, армейские коврики, военное снаряжение.

«Мы с самого начала специальной военной операции регулярно оказываем поддержку нашим военнослужащим и мирным жителям. В округе ежедневно работают пункты сбора», — рассказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Напомним, что неравнодушные жители Химок, волонтеры, депутаты и общественные деятели с начала проведения специальной военной операции передали на фронт свыше 400 тонн гуманитарной помощи. Сборы в округе проводятся регулярно.

Оказать помощь героям Отечества может каждый желающий. Адреса ресурсных центров можно уточнить на горячей линии Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей: +7 (495) 793-09-88.