Свыше 20 тонн гумпомощи передали волонтеры из Одинцова в зону СВО

Волонтеры из Одинцовского округа отправили больше 20 тонн гуманитарной помощи на нужды фронта. Самое необходимое передали 19 подразделениям военнослужащих, которые в данный момент выполняют свои задачи в различных районах, включая Покровское, Южнодонецкое, Торецкое, Запорожское, Бахмутское и Новопавловское направления.

Депутат Одинцовского округа и руководитель регионального ресурсного центра «ВолонтЕры Подмосковья» Екатерина Скорикова рассказала, что наши защитники получили множество необходимых предметов, среди которых бронежилеты и каски, антидроновые пончо, спальные мешки, инструменты, маскировочные сети и сети для ловли дронов.

Кроме того, военнослужащим были переданы газовые плиты, экипировка и нательное белье, а также запасы воды и продуктов питания, включая сладости. Важной частью груза также стали средства личной гигиены, медикаменты и другие жизненно необходимые товары. Особое внимание уделили и моральной поддержке: военнослужащие получили письма от детей, которые стали символом поддержки и заботы о них.

Одинцовский пункт сбора гуманитарной помощи продолжает свою работу ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Маршала Жукова, дом 26 (Дом офицеров). Любой желающий может присоединиться к этой инициативе и внести свой вклад в поддержку тех, кто стоит на защите нашей Родины.