Свыше 2 тысяч обращений приняли в Центре поддержки участников СВО в Домодедове
Центр поддержки участников специальной военной операции в Домодедове продолжает свою важную работу, предоставляя бесплатную профессиональную помощь тем, кто столкнулся с трудностями после службы или во время нее. Уже третий год он становится надежным местом для бойцов и их близких, предлагая консультации, поддержку и разъяснения по актуальным вопросам.
С момента своего открытия Центр принял более двух тысяч обращений, охватывающих широкий спектр запросов — от юридических консультаций до помощи в решении бытовых и социальных проблем. Заместитель главы округа Юлия Терещенко подчеркнула, что Центр был создан как площадка для неформальной и искренней помощи.
«Центр поддержки работает до 19 часов в будни, чтобы каждый мог прийти или позвонить. Здесь никто не получает заработную плату — это добрая воля людей, их желание помочь, объединив усилия», — отметила Юлия Терещенко.
Здесь проводят бесплатные юридические приемы, где работают адвокаты и представители правозащитных организаций. Специалисты также организуют тематические консультации по вопросам социальных выплат, оформления документов и медицинской помощи.
Помимо юридической помощи, Центр также акцентирует внимание на психологической поддержке, помогая пережить стресс, адаптироваться к новым жизненным условиям и находить силы двигаться дальше.
Напомним, Центр поддержки участников СВО в Домодедове расположен по адресу: Каширское шоссе, дом 63. Он работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Для консультаций можно позвонить по телефону: +7 (496) 792-45-91.