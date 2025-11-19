Свыше 2 тысяч обращений приняли в Центре поддержки участников СВО в Домодедове

Центр поддержки участников специальной военной операции в Домодедове продолжает свою важную работу, предоставляя бесплатную профессиональную помощь тем, кто столкнулся с трудностями после службы или во время нее. Уже третий год он становится надежным местом для бойцов и их близких, предлагая консультации, поддержку и разъяснения по актуальным вопросам.

С момента своего открытия Центр принял более двух тысяч обращений, охватывающих широкий спектр запросов — от юридических консультаций до помощи в решении бытовых и социальных проблем. Заместитель главы округа Юлия Терещенко подчеркнула, что Центр был создан как площадка для неформальной и искренней помощи.

«Центр поддержки работает до 19 часов в будни, чтобы каждый мог прийти или позвонить. Здесь никто не получает заработную плату — это добрая воля людей, их желание помочь, объединив усилия», — отметила Юлия Терещенко.

Здесь проводят бесплатные юридические приемы, где работают адвокаты и представители правозащитных организаций. Специалисты также организуют тематические консультации по вопросам социальных выплат, оформления документов и медицинской помощи.