Свыше 2 тысяч детей бойцов СВО без очереди зачислили в детские сады Подмосковья

В Московской области продолжается реализация дополнительных мер социальной поддержки в сфере образования для детей участников специальной операции. Для местных властей эта работа имеет приоритетное значение.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что защитники страны и их близкие должны постоянно чувствовать заботу.

«Семьи, в которых один или оба родителя участвовали в спецоперации, сталкиваются с огромными трудностями: психологическими, бытовыми, финансовыми. И для нас в приоритете — помогать им. Поэтому мы продолжаем совершенствовать комплекс мер поддержки. Особое внимание уделяем льготам для детей», — подчеркнул Брынцалов.

По его словам, в регионе дошкольников из таких семей зачисляют в детские сады без очереди и бесплатно, школьников и учащихся колледжей на безвозмездной основе обеспечивают горячим питанием. Также для детей организовали бесплатный доступ к кружкам и культурным мероприятиям.

«В частности, без очереди в садик на сегодняшний день зачислено порядка 2,5 тысячи детей. Бесплатно посещают дошкольное учреждение более 10,5 тысячи малышей», — пояснил спикер Московской областной думы.

Бесплатное горячее питание получают 17 тысяч школьников, а в группы продленного дня в первоочередном порядке зачислили более тысячи детей. Еще 9,5 тысячи учащихся безвозмездно посещают внеклассные занятия.

Получить информацию о мерах поддержки жители региона могут в специальном разделе на портале госуслуг или воспользоваться ботом в Telegram.

Также вопросы можно задать в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Московской области по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом № 4, корпус 1 или по телефону 8 (498) 602-00-23.