Свыше 2 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Подольска

В округе собрали машину с гуманитарным грузом общим весом около 2,5 тонны, которую отправили бойцам на Херсонское направление. Председатель совета депутатов муниципалитета Игорь Науменков вручил автономный дизельный отопитель, бензиновый и конверторный генераторы, медикаменты и средства связи жене и матери бойцов с позывными Быча и Пумба.

Родные военнослужащих рассказали, что бойцы всегда с благодарностью и радостью встречают гуманитарную помощь.

«В такие непростые времена особенно важно, что есть люди, готовые бескорыстно помогать нашим защитникам. Этот гуманитарный груз — не просто вещи, это частичка тепла и поддержки, которая согреет ребят на передовой. Спасибо всем, кто участвует в этом благородном деле», — сказала жена бойца с позывным Быча Наталья.

Принести необходимые вещи тем, кто стоит на страже безопасности нашей страны, можно в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, который работает ежедневно. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.