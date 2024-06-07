Свыше 16 тысяч бойцов подписали контракты с Минобороны РФ в Балашихе

Больше 16 тысяч добровольцев заключили договор в областном пункте отбора граждан на военную службу. Центр контрактников в Балашихе на Восточном шоссе открылся в апреле 2023 года.

Контрактники в пункте отбора изучают различные дисциплины. Это и медицина, тактическая и огневая, военно-инженерная и специальная подготовка.

«Как показала практика, тактическая медицина — самый животрепещущий вопрос. Не все владеют этой дисциплиной, а такие знания очень помогают не наделать глупостей и вовремя позаботиться о здоровье, как своем, так и товарищей. На что больше обращать внимание в обучении, мы узнаем после общения с ребятами. Также планируем оборудовать позицию для развертывания миномета. Ребята часто берут трофейное оружие, но не знают, как с ним обращаться», — отметил начальник учебно-тренировочного комплекса полковник Николай Ряжский.

Доброволец Игорь приехал в Балашиху из Ржева. Мужчине 20 лет. В 2022 году он уже прошел срочную службу в Северодвинске.

«Открываются новые фронта, людей не хватает, и сидеть сложа руки не хочется. Очень много товарищей сейчас там, и я тоже хочу внести свой вклад в победу. На фронте я могу принести большую пользу, могу быть механиком-водителем, стрелком — да кем угодно! Оба моих деда военные, один был мореходом, другой офицер запаса. Я не могу посрамить их честь, я должен быть там!» — считает доброволец.

Информацию о центре можно узнать на сайте контрактмо.рф или по телефону 8 (495) 990-77-77.

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