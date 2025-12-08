Свыше 10 тысяч спортсменов стали участниками турнира по единоборствам в Люберцах

В Люберцах 7 декабря прошел всероссийский открытый турнир по единоборствам «Герои Отечества». Мероприятие собрало свыше 10 тысяч юных спортсменов из 32 городов страны.

Соревнования, посвященные участникам специальной военной операции и приуроченные ко Дню Героев Отечества, прошли в необычном формате телемоста, объединив площадки по всей России и за ее пределами.

Спортсмены в возрасте от восьми лет до 21 года состязались в 15 различных видах борьбы, включая бокс, самбо, дзюдо, тхэквондо и смешанные единоборства.

«С каждым годом география мероприятия расширяется. Если в 2023-м турнир прошел в 15 городах России, а в следующем году — уже в 25, то в нынешний раз в „Героях Отечества“ приняли участие 32 региона. Стоит уделить особое внимание Цхинвалу, так как он стал первой площадкой в истории турнира за пределами России», — подчеркнул руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.

Центральной ареной соревнований стал дворец спорта «Триумф» в Люберцах, где прошли поединки с участием около 300 спортсменов.

Подмосковный этап турнира был посвящен почетному жителю области Сергею Пешкину, специально приехавшему на открытие из зоны СВО.

Гостей ждала насыщенная программа: мастер-классы от профессионалов, выставка вооружения, а также возможность написать письмо и сплести маскировочную сеть для военнослужащих.

Мероприятие организовал клуб «Ярополк» при поддержке федерального и регионального министерств спорта.