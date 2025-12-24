Свыше 10 тонн гумпомощи для бойцов СВО собрали учащиеся Подмосковья в 2025 году

Учащиеся Подмосковья активно участвуют в поддержке бойцов специальной военной операции и жителей новых территорий. В школах и колледжах под руководством советников по воспитанию ежемесячно проходят гуманитарные акции.

Во многих учреждениях сформировали собственные добровольческие отряды.

В Министерстве образования Московской области отметили, что только в 2025 году силами школьников, студентов, их родителей и педагогов удалось собрать свыше 10 тонн гуманитарной помощи, а общее число участников акций превысило 500 тысяч человек.

За это время учащиеся создали более 20 тысяч маскировочных сетей и написали свыше полумиллиона писем на фронт.

Помощь принимает разные формы. Так, студенты Сергиево-Посадского колледжа занимаются заготовкой пайков для фронта.

В Шатурском энергетическом техникуме наладили плетение маскировочных сетей. Кроме того, студенты изготавливают свечи, собирают теплые вещи и продукты.

«Для нас, для молодежи, помощь бойцам СВО — это живой патриотизм в действии. Это осознание того, что наша помощь и поддержка очень нужны Родине», — поделилась студентка Шатурского энергетического техникума Алена Шорина.

Регулярно гуманитарную помощь собирает и Раменский колледж, где к акциям присоединяются студенты, сотрудники и родители. В посылках — лекарства, средства гигиены, продукты и даже строительные материалы.

Под руководством наставников студенты также мастерят многофункциональные печи, а волонтерский отряд колледжа занимается производством окопных свечей. Добровольцы участвуют также в разгрузке, погрузке и упаковке грузов.

В Домодедовской школе № 1 проходит акция «Своих не бросаем». Волонтерский отряд тщательно упаковывает посылки, которые затем передают добровольческой организации «Птички ДМД». Ученики также мастерят маскировочные сети.

«Каждая такая посылка — это не просто коробка с вещами, а важный символ поддержки, знак того, что о наших солдатах помнят и ждут», — подчеркнула советник директора по воспитанию школы № 1 в Домодедове Светлана Шаргер.