«СВО нам бог послал» Михалков озвучил неожиданные плюсы проведения спецоперации

Михалков: если бы не СВО, в элите происходило бы разъедание

У Михалкова спросили, что делать людям в непростые времена. Он напомнил о 90-х годах и добавил, что тогда российская элита могла «разложиться» под влиянием недружественных стран.

«СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы ее не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», — объяснил Никита Михалков.

Ранее он заявил, что готов снять фильм о спецоперации. Для этого нужно, чтобы появился «хороший сценарий», добавил он.