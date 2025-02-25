Священнослужители из Раменского лично передали гуманитарную помощь в зону СВО

Гуманитарный конвой возглавил настоятель храма, благочинный Раменского церковного округа игумен Никодим Лунев. Также в зону проведения специальной военной операции поехали диаконы и завуч воскресной школы.

Священнослужители Троицкого храма уже не первый раз отправляются на передовую, чтобы поддержать бойцов.

«Это исполнение христианского долга, непосредственная помощь нашим солдатам. Не столько гуманитарная, сколько духовная — это и молитвы, и совершение богослужений, и причащения и исповедь», — сообщил отец Никодим.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает в храме с первых дней начала СВО. Жители активно вносят свой вклад в помощь военнослужащим. Они приносят вещи первой необходимости, экипировку и помогают закупать специализированную технику.

Воспитанники воскресной школы при храме на занятиях сделали для солдат письма-треугольники, которые завуч пообещала лично передать бойцам.