Свадьбу участника СВО отпраздновали в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Иван создал семью со своей невестой Еленой. Торжественное бракосочетание состоялось в Серпухове 10 января.

Иван проявил героизм во время освобождения Курской области, особенно отличившись на Суджанском направлении. На протяжении 11 дней боец провел в газовой трубе, спасая раненых товарищей, которых называет своими братьями.

Разделить радость с молодоженами пришли руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева и депутат окружного Совета Надежда Еремина. Дочь пары активно участвует в мероприятиях Центра, который оказывает всестороннюю помощь семьям защитников.

От лица администрации прозвучали искренние поздравления в адрес новой семьи. Молодым супругам пожелали здоровья, благополучия и долгих лет счастливой совместной жизни.