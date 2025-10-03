Супругу участника СВО в Воскресенске поздравили с Днем учителя

В Воскресенске с Днем учителя поздравили супругу участника СВО Светлану Литвинову. Она более 30 лет проработала в профессии.

Глава округа Алексей Малкин лично поздравил Светлану Литвинову, отметил ее профессионализм и преданность делу. Она вырастила сотни учеников, передала им знания, стала мудрым наставником и примером для подражания.

«Супруг Светланы — наш коллега, сотрудник одного из муниципальных учреждений округа. Сегодня он выполняет боевые задачи по защите нашей Родины в зоне проведения специальной военной операции. Такие люди и такие семьи заслуженно вызывают чувства гордости и восхищения, олицетворяя собой верность долгу и любовь к Отечеству. Благодарю Светлану Вячеславовну за ее многолетний труд. Желаю дальнейших плодотворных успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия», — отметил глава округа.