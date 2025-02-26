Супруге участника СВО из Лосино-Петровского помогли перенести и уложить дрова

Акцию «Добрые дела» продолжают проводить в городском округе Лосино-Петровский. Члены партии «Единая Россия» и молодогвардейцы помогли супруге погибшего бойца специальной военной операции перенести и уложить дрова в дровник.

Женщина обратилась в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» с просьбой о помощи по хозяйству. Партийцы и активисты «Молодой гвардии» сразу откликнулись.

«Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Это наша обязанность — поддерживать семьи наших героев», — подчеркнул один из участников акции.

По словам исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслава Градина, мы должны помнить, что за каждым подвигом на фронте стоит семья, она нуждается в заботе и внимании.

«Сегодня мы объединились, чтобы оказать помощь супруге нашего героя, и это лишь маленькая часть того, что мы можем и должны делать. Давайте продолжать вместе творить добро, ведь именно в такие моменты мы показываем, что наша сила — в единстве, а доброта — в действиях», — добавил он.