Супруга участника СВО родила в Балашихе первенца

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе произошло радостное событие: Оксана Ефремова, жена военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, стала мамой в первый раз. На свет появился здоровый малыш, а отец, несмотря на службу вдали от дома, смог приехать в краткосрочный отпуск, чтобы лично встретить супругу и сына из роддома.

Еще до встречи отец увидел малыша по видеозвонку, который Оксана организовала сразу после родов. А на выписке он уже держал сына на руках, наслаждаясь долгожданным моментом.

«Этот день стал для нас особенным. Рождение сына, муж рядом — я переполнена счастьем, что все сложилось именно так. Мы наконец-то вместе!» — рассказала Оксана.

Ее супруг несет службу в зоне спецоперации с 2022 года. Для семьи Ефремовых рождение ребенка стало не просто радостью, но и символом надежды, любви и крепкой связи, несмотря на расстояния и трудности.