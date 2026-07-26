Сухие обеды для бойцов СВО начали готовить волонтеры в Коломне

В Коломне продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Активисты «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеры Подмосковья» и неравнодушные жители объединяют усилия, чтобы поддержать бойцов на передовой и их семьи.

Одним из центральных пунктов для сбора гуманитарных грузов стал молодежный центр «Русь». Сюда ежедневно приносят продукты длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, одежду и другие необходимые вещи. Волонтеры сортируют помощь, формируют посылки и готовят их к отправке.

Руководитель коломенского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Иван Марков рассказал, что ежемесячно организация собирает и отправляет гуманитарную помощь на фронт и в военные госпитали. Молодогвардейцы регулярно выезжают в новые регионы, помогают местным жителям, работают на складах. Каждые две недели в Луганск, Донецк, Северодонецк и Мариуполь отправляются новые группы волонтеров.

Иван Марков сам впервые отправился на Донбасс в 2023 году и провел в Мариуполе почти два месяца. По его словам, гуманитарная миссия затягивает, и все ее участники становятся одной большой семьей.

Новое направление — «Обеды для Победы». Волонтеры готовят сухие пайки для военнослужащих, фасуют ингредиенты по порциям, герметично упаковывают и отправляют в составе грузов. С апреля «Молодая Гвардия» Коломны сотрудничает с организацией «Обеды для Победы» Елены Бережной.

Помощь не ограничивается отправкой гуманитарных грузов. Активисты участвуют в мероприятиях для семей военнослужащих и привлекают новых добровольцев. Пункт приема работает в молодежном центре «Русь» по будням. Передать помощь может каждый.