Студенты почтили память воинов в Ногинске

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошел в рамках встречи «Служить России!» в культурно-досуговом центре «Квант» город Электроугли. На встречу с ветеранами боевых действий пришли студенты Ногинского колледжа «Энергия».

С приветственным словом к присутствующим обратился депутат Богородского округа Олег Кобляков. О воинской службе молодежи рассказали ветераны боевых действий Геннадий Гладченко и председатель первичной организации Электроугли Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Панков.

Получилось по-настоящему глубокое, пронзительное мероприятие. Гости вспоминали погибших земляков — в зале стояла та особенная тишина, когда слова уже не нужны, когда память говорит громче любых речей. Елена Шобанова, мама погибшего на СВО гвардии капитана Сергея Шобанова, рассказала о сыне и о волонтерской деятельности, которую ведет семья. Свои стихи, посвященные воинам современности, прочитала Татьяна Будная.

От делегации Совета ветеранов города Электроугли выступила председатель общественной организации Галина Козырева. Присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания. На выставке, подготовленной к мероприятию, были представлены личные вещи погибших на СВО земляков.