Студенты Орехово-Зуева изготовили маскировочные сети для СВО

В округе продолжается реализация масштабной волонтерской инициативы по поддержке участников специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области, учащиеся Железнодорожного техникума имени Бондаренко на регулярной основе занимаются изготовлением маскировочных сетей.

Работа организована на базе учебного заведения в рамках общероссийской акции взаимопомощи. В состав инициативной группы вошли наиболее активные студенты: Данила Ларцев, Елизавета Панова, Ольга Кузнецова, Ксения Гамаскова, Даниил Власов, Марина Колесова и Даниил Фролов.

«Студенты понимают, что от качества их работы — плотности узлов и правильности подбора цветовой гаммы — напрямую зависит эффективность маскировки в полевых условиях. Каждое изделие, созданное руками молодежи, является реальным вкладом в обеспечение безопасности личного состава на передовой», — сообщили представители техникума.

Готовая продукция из Орехово-Зуева оперативно передается в зону боевых действий.