Студенты Ногинского колледжа собрали гуманитарный груз для детей ЛНР

Студенты, преподаватели и родители учащихся Ногинского колледжа приняли участие в сборе гуманитарной помощи для детей Луганского детского дома. Доброе дело решили сделать в рамках акции «Своих не бросаем».

Посильную помощь неравнодушные люди приносили в период с 2 по 10 апреля. В общей сложности удалось собрать пять больших коробок весом приблизительно 56 килограммов. В них вошли одежда, обувь, детские книги, канцелярия, игрушки.

Гуманитарный груз был передан в Отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского.

Несмотря на учебную загруженность, студенты нашли время на общественную работу, чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке. В подобных акциях они участвуют регулярно. Так, в рамках недавней масленичной недели ребята испекли около двухсот блинов и передали семьям участников специальной военной операции. А до этого студенты принимали участие в акции по сбору гуманитарной помощи и написании поздравительных писем для военнослужащих в рамках проекта «Доброе дело».