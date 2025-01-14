Студенты колледжа в Воскресенске изготовили печи для бойцов СВО

Студенты колледжа собирают и гуманитарную помощь, но все же главное — это печи, которые особенно необходимы защитникам Отечества зимой. «Делали сначала эти печки долго, набирались опыта, переваривали их. Теперь одну печку сварили за день. Надеюсь, они помогут кому-то на фронте», — заявил студент третьего курса Владислав Сычиков.

Денис Левин с профессией сварщика определился еще в школе и с тех пор ни разу не пожалел. Говорит, что учится не для галочки, скорее всего — это «дело жизни». «Очень интересная профессия, она такая креативная. Здесь можно много чего делать, и выходит классно. Это и в доме, в хозяйстве пригодится, и на производстве не помешает», — поделился студент.

Сегодня профессию сварщика в Воскресенском колледже получают порядка 150 человек, составляющие шесть групп. И с каждым годом число желающих не уменьшается.

«Наши сварщики, которые уходят на практику на втором курсе, очень востребованы. Практически сразу производственники их забирают себе. Заключают с ними индивидуальные договоры или целевые. То есть, как говорится, разбирают, как горячие пирожки», — отметил заведующий мастерскими Александр Балакирев.

Совсем скоро для студентов введут в строй новые сварочные мастерские, которые оснастят самым современным оборудованием. Ребята и дальше будут помогать фронту — уже 14 печей готовы к отправке в новом году.