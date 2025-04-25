Студенты из Воскресенска приняли участие в проекте «Диалоги с героями»

Интеллектуальную викторину «Своя игра» провели в колледже Воскресенска. Она стала частью всероссийского проекта «Диалоги с Героями».

Организовали мероприятие специалисты молодежного центра «Олимпиец». В событии поучаствовал почетный гость — гвардии младший сержант, участник спецоперации, командир медицинского отделения и кавалер медали «За отвагу» Илья Слинкин.

Участие в викторине приняли три команды студентов. Они отвечали на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, в рамках двух раундов.

Лучшей в интеллектуальном турнире стала команда «Зенит». Также участники «Своей игры» смогли лично пообщаться с почетными гостем и задать ему вопросы.

«Такие неформальные встречи с молодежью очень важны. Надеюсь, я помог ребятам лучше понять реалии современной военной службы и важность патриотизма», — поделился Илья Слинкин.

Отметим, что всероссийский проект «Диалоги с Героями» организовали специалисты «Роспатриотцентра». Инициативу поддержала Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Героев».