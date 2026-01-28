Студенты из Серпухова расчистили снег возле дома матери военнослужащего

В округе продолжается активная работа по оказанию адресной помощи семьям участников специальной военной операции и маломобильным гражданам. После прошедшего мощного снегопада студенты Губернского колледжа, представляющие движение «Волонтеры Подмосковья», организовали внеплановый выезд для ликвидации последствий стихии.

Особое внимание добровольцы уделили дому № 2 на Лесном бульваре. Здесь проживает мама одного из военнослужащих, которая имеет инвалидность. Обильные осадки и образовавшиеся сугробы практически заблокировали выход из подъезда. Студенты оперативно расчистили входную группу, ступени и пешеходные дорожки, обеспечив безопасный и свободный проход.

«Ребята работали с огромным энтузиазмом. Все были бодры и полны энергии, понимая, насколько важна эта помощь. Когда мы кинули клич, волонтеры откликнулись мгновенно», — отметила руководитель местного штаба «Волонтеров Подмосковья» Яна Бичук.

Помимо адресной помощи, молодежный десант навел порядок и на общественной территории. Волонтеры очистили от свежевыпавшего снега площадь перед Дворцом молодежи.