Студенты из Ногинска стали участниками смены патриотического лагеря во Ржеве

Делегация волонтеров Богородского округа, в состав которой вошли и активные студенты Ногинского колледжа, приняла участие в юбилейной, десятой, смене военно-патриотического лагеря «СВОи люди». Мероприятие проходило с 6 по 10 августа в Тверской области под Ржевом.

На базе военно-патриотического лагеря имени легендарного якутского снайпера, Героя Советского Союза Федора Охлопкова встретились более 200 активистов. На площадке собрались самые активные и неравнодушные: волонтеры, военные, поисковики.

За время смены ребята из Богородского округа узнали, как писать проекты и участвовать в грантовых конкурсах, прошли обучение по тактической медицине и военной подготовке, узнали, как проводят раскопки и реконструкции боев. Вечером все вместе пели у костра.

В финале участники развернули большую георгиевскую ленту у Ржевского мемориала в память о героях. Смена стала отличной возможностью для развития навыков общения и командного духа.