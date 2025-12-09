Студенты из Ногинска приняли участие в отправке гуманитарного груза в зону СВО

Студенты подмосковного колледжа «Энергия» и волонтеры 8 декабря помогли отправить гуманитарную помощь в зону проведения специальной операции и в Лутугинский детский дом. Груз собрали жители Богородского округа.

На мероприятии присутствовал военнослужащий с позывным Купри, который рассказал студентам о службе. Николай поделился, как выполнял задачи минометчика, несколько раз получал ранения, однако после лечения неизменно возвращался в строй, за что был награжден медалями.

Студенты с большим интересом слушали его истории и задавали интересовавшие их вопросы.

Военнослужащий сердечно поблагодарил жителей округа за собранные средства маскировки, теплую одежду, медикаменты и оборудование.

По его словам, такая поддержка неоценима. Особую важность, по его словам, представляют письма и рисунки от школьников и студентов, которые помогают поддерживать боевой дух.

«Для нас каждый боец, находящийся на передовой, безусловно, герой. Желаем ребятам скорейшего возвращения домой! Победа будет за нами!» — отметила преподаватель литературы Екатерина Дашевская.