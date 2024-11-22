Студенты из Наро-Фоминска собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

В рамках акции «Своих не бросаем» педагоги и студенты Наро-Фоминского техникума собрали гуманитарный груз для военнослужащих специальной военной операции. Бойцам передадут не только продукты и лекарства, но и печи-буржуйки.

Педагоги и студенты отправят на фронт посылки с продуктами долгого хранения, средствами личной гигиены, перевязочными материалами, лекарствами и канцелярскими принадлежностями. На заработанные во время производственной практики средства многие учащиеся покупают вещи и предметы первой необходимости для отправки на фронт. Студенты-сварщики изготавливают для военнослужащих печи-буржуйки. Молодые люди поддерживают защитников письмами со словами благодарности и пожеланиями скорейшего возвращения.

Помимо этого, в учебном заведении организуют патриотические мероприятия: выставки творческих работ, тематические классные часы, флэш-мобы. На таких встречах студенты обсуждают причины событий на Украине и цели спецоперации, а также больше узнают и героях, которые учились в родном техникуме.

На мероприятии в рамках акции «Своих не бросаем» собравшиеся почтили память солдат, погибших в зоне специальной военной операции и возложили цветы к мемориальным доскам. Заместитель начальника Территориального управления Селятино Вера Ткаченко поблагодарила педагогов и студентов техникума за активную гражданскую позицию, за неравнодушие, помощь и поддержку наших бойцов. Заведующая структурным подразделением корпуса № 2 Наро-Фоминского техникума Тамара Сучкова выступила со словами поддержки в адрес военнослужащих.

«Мы должны прочувствовать как тяжело нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Мы должны оказывать им посильную помощь», — сказала она.

Педагог рассказала и об организации изготовления печей-буржуек, поблагодарила преподавателя Егора Очаковского и студентов-сварщиков.

С напутственной речью выступил и атаман столичной сотни Ставропольского казачьего войска союза казаков России Владимир Подъячев.

«Мы делаем то, что в наших силах. И это самое главное, что мы не безразличны. В единстве-наша сила. Да, сейчас очень трудно. Но мы как никогда должны сохранять любовь к своему Отечеству, к своей земле. От вас, дорогие студенты, зависит наше будущее» — подчеркнул он.

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