Студенты из Наро-Фоминска изготовили маскировочные сети для бойцов СВО

В округе студенты оказывают помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. На базе Современного бизнес-колледжа уже более полугода функционирует мастерская по плетению маскировочных сетей, где студенты и сотрудники администрации колледжа осваивают это ремесло.

Специально оборудованный станок позволяет значительно ускорить процесс плетения, однако сам труд требует усидчивости и внимания.

«Плетение маскировочной сетки дело кропотливое, сейчас никто не остается в стороне. Каждый из нас должен мобилизовать все имеющиеся ресурсы от собственного труда до возможностей оказания любой помощи нашим солдатам. Оказывая помощь солдатам, мы вместе приближаем победу», — поделились студенты.

Помимо плетения маскировочных сетей, студенты также активно собирают гуманитарную помощь для военнослужащих, отправляют им письма и открытки со словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой.

В округе продолжает работу пункт сбора помощи мобилизованным и их семьям, куда все желающие могут принести продукты питания длительного хранения, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Пункт приема гуманитарной помощи находится по адресу: Наро-Фоминск, улица Ленина, 25б, Молодежный комплексный центр. Приносить помощь можно ежедневно с 09:00 до 18:00.