Студенты из Коломны вернулись из добровольческой поездки в зону спецоперации

На протяжении двух недель восемь студентов Государственного социально-гуманитарного университета Коломны помогали населению и военнослужащим в зоне СВО. Накануне ребята вернулись домой и поделились новостями.

Встречу с волонтерами провела ректор вуза Жанна Леонова. Она сказала студентам, что они — настоящие герои.

Активисты, в свою очередь, рассказали о работе в Донбассе. Там их принял военный госпиталь в Луганске.

Ребята принимали бойцов, оказывали первую медицинскую помощь, сопровождали их на процедуры. Также они помогали с вещами и кормлением, несли вахты, в том числе ночные.

Единственная девушка в команде Олеся Тихонович работала в Мариуполе. Это не первая ее поездка туда.

По словам студентов, дополнительная помощь требуется служащим и проживающим в Донецке и Луганске. Активисты отметили, что продолжат совершать такие поездки.