Студенты из Богородского округа испекли блины для бойцов СВО

Масленичная неделя в самом разгаре. В Богородском округе студенты совместно с активистами «Молодой гвардии» решили испечь блины для бойцов спецоперации.

Кулинарный мастер-класс прошел в Ногинском колледже. На кухне участники помогали друг другу, делились опытом и секретами приготовления идеальных блинов. Студенты не только освоили кулинарные навыки, но и внесли значимый вклад в поддержку наших защитников. А главным секретным ингредиентом стало душевное тепло, с которым готовили ребята.

В результате совместной работы было приготовлено более 100 блинов. Позже угощения отвезли в военный госпиталь, где сейчас проходят лечение и реабилитацию бойцы спецоперации. Для них масленичное угощение — это символ поддержки. Находясь в больничных стенах, военнослужащие смогут почувствовать домашнее тепло и отметить Масленицу.