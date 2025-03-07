Студенты из Балашихи изготовили окопные свечи для бойцов СВО

Студенты Ногинского колледжа обратились в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» с просьбой о помощи в организации мастер-класса по изготовлению окопных свечей. Молодогвардейцы, поддерживая акцию «Доброе дело», откликнулись на этот запрос и организовали практическое занятие для создания необходимых предметов, которые помогут бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Благодаря инициативе молодогвардейцев студенты Ногинского колледжа не только научились новым навыкам, но и оказали поддержку участникам специальной военной операции.

«Изготовление окопных свечей — это простой, но крайне важный способ помочь бойцам на передовой, обеспечивая их дополнительным источником тепла и света в сложных полевых условиях», — отметил руководитель «Молодой гвардии» Алексей Егоров.

Акция «Доброе дело» продолжает объединять неравнодушных людей, стремящихся оказать помощь тем, кто в ней нуждается, демонстрируя силу сообщества и готовность прийти на помощь в трудные времена.