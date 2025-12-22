Студенты и педагоги вуза в Химках собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

К благотворительной акции в поддержку участников специальной военной операции присоединились студенты и преподаватели Российской международной Академии туризма в Химках. Они собрали для бойцов технику, экипировку и продукты питания.

По словам депутата городского округа Химки Юлии Мамай, эта партия гуманитарного груза еще раз доказывает, что наша сила — в единстве.

«Преподаватели, студенты, их семьи объединились и собрали все самое необходимое для тех, кто защищает Родину», — добавила народный избранник.

В коробки упаковали дизельные генераторы, авторадиостанции, портативные детекторы, продукты и обмундирование. Помощь формировали по точным запросам с передовой, поэтому бойцы получат именно то, в чем нуждаются. Кроме того, им передадут детские письма и сладости. Это поднимет защитникам настроение перед праздниками.

«Жители Химок всегда готовы оказывать поддержку нашим военнослужащим. Они стараются помогать всем, чем могут, особенно дети с их рисунками и письмами. Эта поддержка ценна на передовой и дает силы бойцам идти до конца», — отметил депутат Евгений Иноземцев.

Руководство Российской международной Академии туризма рассчитывает, что помощь доберется до адресатов к Новому году. Стоимость груза оценили почти в миллион рублей.

Отметим, что в вузе также учатся дети бойцов специальной военной операции. Им предоставляют особую моральную и материальную помощь.