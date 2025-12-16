Студенты Электростальского колледжа посетили музей патриотического воспитания

Студенты Электростальского колледжа 15 декабря посетили экскурсию в музее городского центра патриотического воспитания. Их сопровождала куратор Татьяна Бахтина.

В Министерстве образования Московской области отметили, что учащиеся узнали о проектах патриотического движения «Наследие». В рамках летних сборов его участники проводят раскопки в Новгородской области, где во времена Великой Отечественной войны проходили бои.

В музее собраны элементы оружия и предметы быта солдат, которые были обнаружены в рамках поисков.

Посвященный специальной военной операции зал вызвал особый интерес студентов. Сотрудники учреждения также рассказали гостям о современной военной технике, которую сейчас используют Вооруженные силы России.

Экскурсия прошла в рамках образовательной программы, цель которой — развитие у молодежи патриотических чувств и исторической памяти.