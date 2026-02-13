Студентам техникума и ветеранам СВО провели экскурсию по производству в Павловском Посаде

Студенты Павлово-Посадского техникума и ветераны СВО посетили производственную площадку завода «ЭЛЕМЕТ» в Электрогорске. Экскурсия состоялась 10 февраля в рамках обновленной региональной программы промышленного туризма, запущенной в Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Воробьева. С этого года программа дополнена профориентационным модулем для студентов и старшеклассников.

Будущие специалисты кластеров «Топливно-энергетический комплекс» и «Машиностроение» в сопровождении преподавателя и участников специальной военной операции прошли по заводским цехам. Ребята увидели полный производственный цикл: от резки и сварки металла до финишной обработки готовых конструкций.

Гостям рассказали о трех ключевых направлениях работы АО «ЭЛЕМЕТ» — изготовлении металлоконструкций для строительства и энергетики, разработке интеллектуальных систем управления и автоматизации, а также о производстве высокотехнологичной технической керамики. Корундовые и циркониевые покрытия, выпускаемые предприятием, защищают промышленное оборудование от износа в экстремальных условиях и востребованы по всей стране.

Особый интерес у студентов вызвали участки «умной» автоматизации, где проектируются системы, позволяющие управлять сложными производственными процессами в режиме реального времени. Для ветеранов СВО, многие из которых рассматривают трудоустройство в промышленном секторе, экскурсия стала возможностью познакомиться с конкретными рабочими местами и условиями труда на современном предприятии.

Программа промышленного туризма реализуется Ассоциацией ветеранов СВО Московской области и охватывает ведущие производственные площадки региона. Добавленный в 2026 году профориентационный модуль позволяет объединить на одной площадке студентов, получающих рабочие специальности, и ветеранов, формируя среду для обмена опытом между поколениями.

Павлово-Посадский техникум входит в федеральный проект «Профессионалитет», направленный на подготовку кадров в тесной связке с реальным сектором экономики. Посещение действующих производств — обязательная часть учебного процесса, дающая будущим специалистам представление о технологиях, которые ждут их на рабочих местах.